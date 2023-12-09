В Николаеве раздался взрыв

Перед взрывом была объявлена воздушная тревога.

В Николаеве вечером, 8 декабря, раздался мощный взрыв.

Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич.

"Николаев. В городе был слышен звук взрыва. Выясняем", — сообщил он.

Напомним, ранее сообщалось, что в Харькове в ночь на 8 декабря прозвучала серия взрывов, после чего в городе объявили Воздушную тревогу.

Кроме того, мы ранее информировали, что во временно оккупированном Мариуполе в Центральном и Кальмиусском районах раздались взрывы.

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