В Харькове ночью раздались взрывы

Информацию об атаке захватчиков подтвердил губернатор Харьковской области Синегубов.
В Харькове в ночь на 8 декабря прозвучала серия взрывов, после чего в городе объявили Воздушную тревогу.
Об этом информирует РБК-Украина.
В сообщении указывается, что в городе прозвучало не менее двух взрывов.
Губернатор Олег Синегубов сообщил, что оккупанты наносят удары.
"Вниманию жителей Харькова и области: оккупанты наносят удары! Находитесь в укрытиях!". – заявил Синегубов.
Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве раздавались загадочные и громкие взрывы.
Кроме того, мы ранее информировали, что в Винницкой области произошел взрыв во время воздушной тревоги.
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