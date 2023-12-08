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В Харькове ночью раздались взрывы

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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В Харькове ночью раздались взрывы

Взрыв / Фото: Associated Press

Информацию об атаке захватчиков подтвердил губернатор Харьковской области Синегубов.

В Харькове в ночь на 8 декабря прозвучала серия взрывов, после чего в городе объявили Воздушную тревогу.

Об этом информирует РБК-Украина.

В сообщении указывается, что в городе прозвучало не менее двух взрывов.

Губернатор Олег Синегубов сообщил, что оккупанты наносят удары.

"Вниманию жителей Харькова и области: оккупанты наносят удары! Находитесь в укрытиях!". – заявил Синегубов.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве раздавались загадочные и громкие взрывы.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Винницкой области произошел взрыв во время воздушной тревоги.

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Дата публикации
Просмотры
599
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