У Харкові вночі пролунали вибухи

У Харкові в ніч проти 8 грудня пролунала серія вибухів, після чого у місті оголосили Повітряну тривогу.

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Про це інформує РБК-Україна.

У повідомленні вказується що у місті пролунало щонайменше два вибухи.

Губернатор Олег Синегубов повідомив, що окупанти завдають ударів.

"До уваги жителів Харкова та області: окупанти завдають ударів! Знаходьтесь в укриттях!". - Заявив Синегубов.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві лунали загадкові та гучні вибухи.

Крім того, ми раніше інформували, що на Вінниччині пролунав вибух під час повітряної тривоги.

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