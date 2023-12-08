У Харкові вночі пролунали вибухи

Інформацію про атаку загарбників підтвердив губернатор Харківщини Синєгубов.
У Харкові в ніч проти 8 грудня пролунала серія вибухів, після чого у місті оголосили Повітряну тривогу.
Про це інформує РБК-Україна.
У повідомленні вказується що у місті пролунало щонайменше два вибухи.
Губернатор Олег Синегубов повідомив, що окупанти завдають ударів.
"До уваги жителів Харкова та області: окупанти завдають ударів! Знаходьтесь в укриттях!". - Заявив Синегубов.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві лунали загадкові та гучні вибухи.
Крім того, ми раніше інформували, що на Вінниччині пролунав вибух під час повітряної тривоги.
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