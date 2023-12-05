У Севастополі гучно – лунають вибухи

У Криму знову лунають звуки вибухів.

У центральній частині окупованого Севастополя вранці 5 грудня чутно гучні звуки вибухів.

Про це пише "Крим. Реалії".

Як розповів кореспондент, звуки схожі на вибухи чи постріли з артилерійських знарядь.

"Долинають орієнтовно з району Козачої бухти, де неподалік розташований полігон "Козачий" 810-ї окремої бригади морської піхоти РФ", - йдеться у повідомленні.

Російська влада та військові ситуацію поки не коментували.

У ніч проти 5 грудня в Керчі, Феодосії та Старому Криму було чути вибухи. Міноборони РФ заявило, що загалом Крим атакували 41 безпілотник.

Днями у Севастополі партизанський рух "АТЕШ" проник до 810-ї бригади морської піхоти Росії. Агенту вдалося розвідати дані про військову техніку та особовий склад, який несе службу на контрольно – технічному пункті.

Нагадаємо, в ФСБ розповіли цікаві деталі про диверсанток, які отруїли окупантів у Криму.

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