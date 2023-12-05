"Бєлгород, спиш?": в Україні потролили окупантів через рекордні втрати

Якщо порівнювати, то на фронті загинуло все населення одного російського міста.

Російські втрати у війні проти України сягнули 333 тис. – стільки ж становить населення міста Бєлгород в РФ.

Про це повідомили в МВС України.

В міністерстві потролили ворога, опублікувавши інфографіку з інформацією про його втрати.

"333 000 окупантів ліквідовано. Це усе населення Бєлгорода", – вказано в інфографіці.

"бєлгород, спиш?" – поглузувало в дописі МВС України.

Втрати РФ на фронті в Україні / Фото: МВС України у Telegram

Нагадаємо, втрати РФ на фронті в Україні станом на 5 грудня сягають 333 840 військових убитими і пораненими. Так, за минулу добу було знищено 1030 окупантів.

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