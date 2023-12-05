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Армія РФ безпілотниками атакувала Львівщину: що відомо про "приліт"

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Армія РФ безпілотниками атакувала Львівщину: що відомо про "приліт"

Shahed. / Фото: Associated Press

Ворог атакував регіон трьома дронами.

Вночі проти 5 грудня російська армія атакувала безпілотниками Львівську область. Постраждав об'єкт інфраструктури на території регіону. 

Про це повідомив очільник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький. 

"Під час повітряної тривоги, близько 4 години ранку, ворог трьома безпілотниками атакував обʼєкт інфраструктури на Львівщині", - йдеться у повідомленні. 

Зазначається, що внаслідок російського удару виникла пожежа. Займання вдалося ліквідувати працівникам підприємства.Сталися незначні руйнування.

За словами голови ОВА, минулося без жертв та постраждалих. "Пошкоджень систем життєзабезпечення області також немає", - додав Козицький. 

Як повідомлялося, вночі РФ атакувала дронами і ракетами Україну. Окупанти випустили 17 ударних БпЛА та шість зенітних керованих ракет ЗРК С-300. Силами ППО знищено 10 ударних дронів.

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Дата публікації
Перегляди
3503
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