БПЛА спробували атакувати нафтобазу у Криму: деталі нальоту

Міноборони РФ стверджує про збиття 41 безпілотника над акваторією Азовського моря та в Криму.

Росіяни заявили про спробу безпілотників атакувати нафтобазу в окупованому Криму вранці 5 грудня.

Про це повідомляє російський телеграм-канал Baza.

Спроба атаки дронами по нафтобазі "Морський нафтовий термінал" відбулася близько 5:00. У напрямку нафтобази летіли два безпілотники літакового типу.

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Повідомляється, що дрони начебто були збиті силами російського Міноборони. Один безпілотник здетонував у повітрі, його уламки впали на територію нафтобази. Другий дрони упав за 70 м від одного із резервуарів. Постраждалих немає.

Міноборони РФ водночас переконує про збиття над акваторією Азовського моря та у Криму 41 безпілотника ЗСУ.

Нагадаємо, у ніч проти 5 грудня в окупованій Феодосії пролунала серія потужних вибухів. Перед цим місцеві жителі повідомляли про вибухи в районі місцевої нафтобази.

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