БПЛА попытались атаковать нефтебазу в Крыму: детали налета

Минобороны РФ утверждает о сбитии 41 беспилотника над акваторией Азовского моря и в Крыму.

Россияне заявили о попытке беспилотников атаковать нефтебазу в оккупированном Крыму утром 5 декабря.

Об этом сообщает российский телеграм-канал Baza.

Попытка атаки дронами по нефтебазе "Морской нефтяной терминал" произошла около 5:00. В направлении нефтебазы летели два беспилотника самолетного типа.

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Сообщается, что дроны якобы были сбиты силами российского Минобороны. Один беспилотник сдетонировал в воздухе, его обломки упали на территорию нефтебазы. Второй дрон упал в 70 м от одного из резервуаров. Пострадавших нет.

Минобороны РФ в то же время убеждает о сбитии над акваторией Азовского моря и в Крыму 41 беспилотника ВСУ.

Напомним, в ночь на 5 декабря в Феодосии прозвучала серия мощных взрывов. До этого местные жители сообщали о взрывах в районе местной нефтебазы.

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