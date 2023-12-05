Категория
Война
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

БПЛА попытались атаковать нефтебазу в Крыму: детали налета

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
Дата публикации
Просмотры
2011
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
БПЛА попытались атаковать нефтебазу в Крыму: детали налета

Беспилотник / Фото: Associated Press

Минобороны РФ утверждает о сбитии 41 беспилотника над акваторией Азовского моря и в Крыму.

Россияне заявили о попытке беспилотников атаковать нефтебазу в оккупированном Крыму утром 5 декабря.

Об этом сообщает российский телеграм-канал Baza.

Попытка атаки дронами по нефтебазе "Морской нефтяной терминал" произошла около 5:00. В направлении нефтебазы летели два беспилотника самолетного типа.

Сообщается, что дроны якобы были сбиты силами российского Минобороны. Один беспилотник сдетонировал в воздухе, его обломки упали на территорию нефтебазы. Второй дрон упал в 70 м от одного из резервуаров. Пострадавших нет.

Минобороны РФ в то же время убеждает о сбитии над акваторией Азовского моря и в Крыму 41 беспилотника ВСУ.

Напомним, в ночь на 5 декабря в Феодосии прозвучала серия мощных взрывов. До этого местные жители сообщали о взрывах в районе местной нефтебазы.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
2011
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация