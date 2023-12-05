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Атака дронів на Хмельниччину: в ОВА розповіли про наслідки

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Атака дронів на Хмельниччину: в ОВА розповіли про наслідки

Безпілотник. / Фото: Associated Press

Тривога в області тримала понад три години.

Вночі проти 5 грудня у Хмельницькій області під час повітряної тривоги сталися вибухи. Відомо, що працювали сили ППО. 

Про це повідомив перший заступник очільника Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.

За словами голови ОВА, сили ППО працювали в Хмельницькому районі.

"Станом на цей час повідомлень про постраждалих або пошкодження інфраструктури немає", - йдеться у повідомленні.

На Хмельниччині сирени почали лунати о 00:53. Тривога тривала понад три години - до 04:01. Повітряні сили попереджали про загрозу застосування ударних БпЛА для області. 

Нагадаємо, вночі у низці областей повітряна тривога через загрозу ударних БпЛА. Зокрема, про небезпеку інформували мешканців Черкащини, Вінниччини, Хмельниччини тощо.

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