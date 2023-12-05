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Атака дронов на Хмельницкую область: в ОВА рассказали о последствиях

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
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Атака дронов на Хмельницкую область: в ОВА рассказали о последствиях

Беспилотник. / Фото: Associated Press

Тревога в области держала более трех часов.

В ночь на 5 декабря в Хмельницкой области во время воздушной тревоги произошли взрывы. Известно, что работали силы ПВО.

Об этом сообщил первый заместитель главы Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин.

По словам главы ОВА, силы ПВО работали в Хмельницком районе.

"По состоянию на данный момент сообщений о пострадавших или повреждении инфраструктуры нет", — говорится в сообщении.

В Хмельнитчине сирены начали раздаваться в 00:53. Тревога продолжалась более трех часов – до 04:01. Воздушные силы предупреждали об угрозе применения ударных БПЛА для области.

Напомним, ночью в ряде областей воздушная тревога из-за угрозы ударных БПЛА. В частности, об опасности информировали жителей Черкасской, Винницкой, Хмельницкой и т.д.

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Дата публикации
Просмотры
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