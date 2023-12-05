Ночью РФ атаковала дронами и ракетами: сколько воздушных целей удалось уничтожить

БпЛА оккупанты запускали с территории РФ.
В ночь на вторник, 5 декабря, российская оккупационная армия атаковала Украину ударными беспилотниками "Shahed-136/131", а также зенитными управляемыми ракетами С-300. Силы ПВО уничтожили десять дронов.
Об этом сообщили в Командовании Воздушных сил ВСУ.
"Всего в ударе зафиксировано 17 ударных БпЛА типа "Шахед" и шесть зенитных управляемых ракет ЗРК С-300. В результате боевой работы уничтожено 10 ударных БпЛА в разных регионах Украины", — говорится в сообщении.
Отмечается, что россияне запускали беспилотники по двум направлениям – это Курская область и Приморско-Ахтарск в РФ. Зенитные ракеты С-300 оккупационная армия направила по гражданским объектам Донбасса и Херсона.
Атака РФ ночью 5 декабря
После полуночи в ряде областей была объявлена воздушная тревога из — за угрозы ударных БпЛА. В частности, об опасности информировали жителей Черкасской, Винницкой, Хмельницкой и т.д.
В частности, в Винницкой области произошел взрыв во время воздушной тревоги. Воздушные силы сообщали об атаке БпЛА, двигавшихся из южных областей на западную часть Украины.
Кроме того, РФ совершила атаку дронов на Хмельнитчину. В области были слышны звуки взрывов. Известно, что сработали силы ПВО.