Ночью РФ атаковала дронами и ракетами: сколько воздушных целей удалось уничтожить

В ночь на вторник, 5 декабря, российская оккупационная армия атаковала Украину ударными беспилотниками "Shahed-136/131", а также зенитными управляемыми ракетами С-300. Силы ПВО уничтожили десять дронов.

Об этом сообщили в Командовании Воздушных сил ВСУ.

"Всего в ударе зафиксировано 17 ударных БпЛА типа "Шахед" и шесть зенитных управляемых ракет ЗРК С-300. В результате боевой работы уничтожено 10 ударных БпЛА в разных регионах Украины", — говорится в сообщении.

Отмечается, что россияне запускали беспилотники по двум направлениям – это Курская область и Приморско-Ахтарск в РФ. Зенитные ракеты С-300 оккупационная армия направила по гражданским объектам Донбасса и Херсона.

Атака РФ ночью 5 декабря

После полуночи в ряде областей была объявлена воздушная тревога из — за угрозы ударных БпЛА. В частности, об опасности информировали жителей Черкасской, Винницкой, Хмельницкой и т.д.

В частности, в Винницкой области произошел взрыв во время воздушной тревоги. Воздушные силы сообщали об атаке БпЛА, двигавшихся из южных областей на западную часть Украины.

Кроме того, РФ совершила атаку дронов на Хмельнитчину. В области были слышны звуки взрывов. Известно, что сработали силы ПВО.

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