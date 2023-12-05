Армия РФ беспилотниками атаковала Львовщину: что известно о "прилете"

В ночь на 5 декабря российская армия атаковала беспилотниками Львовскую область. Пострадал объект инфраструктуры на территории региона.

Об этом сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

"Во время воздушной тревоги, около 4 часов утра, враг тремя беспилотниками атаковал объект инфраструктуры на Львовщине", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате российского удара возник пожар. Возгорание удалось ликвидировать работникам предприятия. Произошли незначительные разрушения.

По словам главы ОВА, обошлось без жертв и пострадавших. "Повреждения систем жизнеобеспечения области также нет", — добавил Козицкий.

Как сообщалось, ночью РФ атаковала дронами и ракетами Украину. Оккупанты выпустили 17 ударных БпЛА и шесть зенитных управляемых ракет ЗРК С-300. Силами ПВО уничтожено 10 ударных дронов.

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