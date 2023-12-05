Ночная атака дронами и ракетами С-300: Игнат рассказал детали

Российская атака по Украине в ночь на 5 декабря была довольно длительной, и враг во время нее применил не только дроны-камикадзе, но и зенитные управляемые ракеты С-300.

Об этом спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил в эфире телемарафона "Единые новости".

Ночная атака по Украине – что известно

"Довольно длительной была атака. Не только ударными БПЛА типа "Шахед", но и зенитными управляемыми ракетами комплекса С-300. Враг направил их с оккупированных территорий Донецкой и Херсонской областей по гражданским объектам Донецкой и Херсонской области. Есть там определенные разрушения гражданской инфраструктуры", – рассказал Игнат.

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Он также сообщил, что ударные дроны россияне запускали с двух направлений – с севера, Курской области, и Приморско-Ахтарска. Беспилотники летели вплоть до западных границ Украины.

"Те, что из Курской области, атаковали Харьковщину. Там часть БПЛА была уничтожена, а часть, к сожалению, нет. Но Харьковщина — довольно близкая прифронтовая территория, и времени на уничтожение "Шахедов" у защитников этой области было не так много, но результат они показали достойный", – объяснил представитель ВС.

Дроны долетели до Львовщины

"Те (дроны – ред.), что из Приморско-Ахтарска, полетели дальше по Украине – Николаевская, Кировоградская, Херсонская, Одесская, Винницкая (области – ред.), долетели и до Львовской области", – сказал Игнат.

Он отметил, что по маршруту следования вражеские БПЛА уничтожались. К этому была привлечена истребительная авиация, зенитно-ракетные подразделения, мобильные огневые группы Воздушных сил, а также другие составляющие Сил обороны Украины. Так, удалось уничтожить 10 из 17 вражеских дронов.

Напомним, около 2:00 в ряде регионов Украины была объявлена воздушная тревога из-за запуска россиянами ударных беспилотников.

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