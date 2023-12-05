Курс валют на 5 декабря: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на вторник, 5 декабря. Стоимость доллара – 36,53 грн – это на 7 коп. меньше курса предыдущего дня. Евро вырос на 6 коп., а злотый – на 2 коп.

Об этом сообщили в НБУ.

Курс доллара

1 доллар США – 36,53 грн (+7 коп.)

Курс евро

1 евро – 39,71 грн (+6 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 9,14 грн (+2 коп.).

Курс доллара в банках

"ПриватБанк" – 36,80 – 37,30 грн

"Ощадбанк" – 36,80 – 37,45 грн

"ПУМБ" – 37,00 – 37,50 грн

"Укрсиббанк" – 36,45– 37,45 грн

"Укрэксимбанк" – 36,65 – 37,35 грн

Курс евро в банках

"ПриватБанк" – 39,75 – 40,75 грн

"Сбербанк" — 40,00 — 40,90 грн

"ПУМБ" – 40,20 – 40,90 грн

"Укрсиббанк" – 39,75 – 40,75 грн

"Укрэксимбанк" – 40,05 – 40,85 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 9,05 – 9,50 грн

"Ощадбанк" – 8,35-9,35 грн

"ПУМБ" – 9,00 – 9,55 грн

В обменниках доллар продают в среднем по 38,00 грн. Покупают за 37,20 грн. За евро в обменниках предлагается 40,50 грн. Продают по 41,00 грн.

Как сообщалось, украинцы приобрели рекордную сумму долларов – за октябрь было куплено валюты на сумму почти 740 млн долларов. Больше было только в феврале 2014 года. Что происходит на рынке, чего ожидать дальше, стоит ли вкладывать средства в валюту, что теперь выгоднее: евро, доллар, есть ли другие варианты, читайте в еженедельном аналитическом проекте сайта ТСН.ua.

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