Курс валют на 4 декабря: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на понедельник, 4 декабря. По сравнению с предыдущим днем доллар США вырос на 11 копеек и составляет 36,46 гривны.

Об этом идет речь на официальном сайте НБУ.

Курс доллара

1 доллар США – 36,46 (+11 коп.)

Курс евро

1 евро – 39,65 (-8 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 9,12 (-1 коп.)

Ранее экономист спрогнозировал, каким будет курс доллара 2024 года в Украине. Прежде всего, это будет зависеть от того, сколько макрофинансовой помощи от Европейского союза она получит.

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