Что происходит после штурма: бойцы 3-й ОШБр показали ад под Бахмутом

Украинские бойцы третьей отдельной штурмовой бригады показали драматические кадры, снятые под артиллерийским и минометным обстрелом врага – закрепление на позициях после штурмовых действий под Бахмутом.

На кадрах работа в сложных боевых условиях на подступах к селу Андреевка.

Бойцы бригады находятся под шквальным вражеским огнем – окопы кроет артиллерия и минометы врага, с неба интенсивно работают дроны со сбросами и fpv. Снаряды разрываются в упор.

"Разрывы снарядов в упор, стаи вражеских дронов со сбросами и ранения побратымов, которых при всем принуждаешь бороться за жизнь. Настоящий ад войны в окопах востока и наша цена за освобожденные земли", — комментируют военные.

На видео зафиксировано, как штурмовики из окопов прорываются к американскому гусеничному бронетранспортеру М113, который доставляет смену новой группы бойцов, которые должны удерживать позиции. Бронемашина должна забрать штурмовиков с поля боя, но выходит из строя и не трогается с места. Бойцы вынуждены быстро покинуть М113 и спрятаться от обстрела.

Часть воинов получает ранения, в частности ранен и боец, чья камера фиксирует ход событий.

Несмотря на очень плотный вражеский обстрел, в условиях которого пришлось работать, штурмовики выполняют поставленную задачу: позиции удается удержать и закрепиться на них.

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Напомним, бойцы бригады "Буревой" устроили оккупантам смертельный "сюрприз".

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