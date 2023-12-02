Украинские военные наткнулись на позиции и уверенно спустились в окоп солдат россиян.

Нацгвардиец на позывной "Нео" вместе с побратимом "Веней", бойцы бригады "Буревой", устроили врагам неожиданный "сюрприз" — они ликвидировали четырех окупантов прямо в их окопе.

Об этом рассказал глава Министерства внутренних дел Игорь Клименко.

"Ночью во время выполнения боевого задания они должны были добраться до окопов своего подразделения, которые находились достаточно близко от позиций врага. Понимая это, при язычниках видимости, им удалось пройти незамеченными почти вплотную к окопам противника", — написал Клименко.

Бойцы бригады "Буревой наткнулись на позиции и уверенно спустились в окоп солдат россиян. Четверо окупантов явно не ожидали такой дерзости. "Нео" открыл огонь на поражение.

"После этого они вернулись в свое подразделение и продолжили выполнять боевое задание", — подытожил глава МВД.

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