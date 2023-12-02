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Бійці бригади "Буревій" влаштували окупантам смертельний "сюрприз"

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Бійці бригади "Буревій" влаштували окупантам смертельний "сюрприз"

Нацгвардієць на позивний "Нео" / Фото: Ігор Клименко

Українські військові натрапили на позиції і впевнено спустились в окоп солдатів росіян.

Нацгвардієць на позивний "Нео" разом із побратимом "Вєнєю", бійці бригади "Буревій", влаштували ворогам несподіваний "сюрприз" - вони ліквідували чотирьох окупантів прямо в їхньому окопі. 

Про це розповів голова Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко. 

"Вночі під час виконання бойового завдання вони мали дістатись до окопів свого підрозділу, які знаходилися досить близько від позицій ворога. Розуміючи це, за умов поганох видимості, їм вдалося пройти непоміченими  майже впритул до окопів противника", - написав Клименко. 

Бійці бригади "Буревій натрапили на позиції і впевнено спустились в окоп солдатів росіян. Четверо окупантів явно не очікували такої зухвалості. "Нео" відкрив вогонь на ураження.

"Після цього вони повернулися до свого підрозділу і продовжили виконувати бойове завдання", - підсумував голова МВС.

Нагадаємо, снайпери СБУ розповіли, як полювали на окупантів у Бахмуті.

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Дата публікації
Перегляди
432
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