Окупанти полюють на українські пайки через високу якість — військовий

Українські військові пайки нічим не поступаються у якості навіть швейцарським.

Російські загарбники полюють за українськими пайками на фронті через те, що їх якість набагато вища.

Про це в етері телеканалу Еспресо повідомив командир 4-го батальйону оперативного призначення бригади "Рубіж", підполковник НГУ Михайло Крижанівський.

Він зазначив, що на сьогодні якість українських пайків значно перевищує показник, який був 10 років тому.

"Якщо порівнювати забезпечення української армії 10 років тому, то український пайок у цьому та минулому роках перевищує за якістю. Особовий склад абсолютно задоволений українським пайком", - заявив Крижанівський.

Він зазначив, що ворог полює за українськими пайками, бо вони нічим не поступаються навіть швейцарським.

"Противник на наші пайки полює, якщо щось залишається, тобто відбулися певні дії або були втрачені позиції, то ворог дуже користується цим пайком. Ми ще маємо швейцарський пайок, який нічим не перевершує український", - сказав він.

Крижанівський додав, що у бригаді "Рубіж" щодо продовольчого забезпечення та провізії немає ніяких проблем. Навіть якщо є затримки з доставкою, то такі питання швидко вирішуються.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Сімферополі диверсантки отруїли окупантів: 24 загиблих.

Крім того, ми раніше інформували, що снайпери СБУ розповіли, як полювали на окупантів у Бахмуті.

Читайте також: