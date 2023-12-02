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В окупованому Мелітополі пролунав вибух: що відомо

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
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В окупованому Мелітополі пролунав вибух: що відомо

Стовп диму / Ілюстративне фото / Фото: DepositPhotos

Вочевидь, пристрасть до куріння у неналежних місяцях в росіян нікуди не поділася.

У Мелітополі пролунав вибух у північній частині міста. Ймовірно, "прилетіло" по російських загарбниках.

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров із посиланням на місцевих мешканців.

"Окупанти, пакет?", – іронічно зауважив Федоров.

Сподіваємося, найближчим часом з'явиться більше деталей про інцидент і втрати ворога.

Нагадаємо, у Мелітополі Запорізької області 1 грудня відбулась чергова акція партизанів, внаслідок якої знищені декілька окупантів та пошкоджена військова техніка. 

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Дата публікації
Перегляди
509
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