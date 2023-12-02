В оккупированном Мелитополе раздался взрыв: что известно

Очевидно, пристрастие к курению в неположенных месяцах у россиян никуда не делось.
В Мелитополе раздался взрыв в северной части города. Вероятно, "прилетело" по российским захватчикам.
Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров со ссылкой на местных жителей.
"Оккупанты, пакет?", — иронически заметил Федоров.
Надеемся, в ближайшее время появится больше деталей об инциденте и потерях врага.
Напомним, в Мелитополе Запорожской области 1 декабря состоялась очередная акция партизан, в результате которой уничтожены несколько оккупантов и повреждена военная техника.
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