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В оккупированном Мелитополе раздался взрыв: что известно

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
Дата публикации
Просмотры
459
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1 мин
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В оккупированном Мелитополе раздался взрыв: что известно

Столб дыма. / Фото: https://ua.depositphotos.com/

Очевидно, пристрастие к курению в неположенных месяцах у россиян никуда не делось.

В Мелитополе раздался взрыв в северной части города. Вероятно, "прилетело" по российским захватчикам.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров со ссылкой на местных жителей.

"Оккупанты, пакет?", — иронически заметил Федоров.

Надеемся, в ближайшее время появится больше деталей об инциденте и потерях врага.

Напомним, в Мелитополе Запорожской области 1 декабря состоялась очередная акция партизан, в результате которой уничтожены несколько оккупантов и повреждена военная техника.

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Дата публикации
Просмотры
459
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