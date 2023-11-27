В Мелитополе партизаны взорвали автомобиль с кадыровцами

Произошла перестрелка между партизанами и российскими оккупантами.

Силы сопротивления Украины на Мелитопольщине взорвали автомобиль кадыровских боевиков. Между партизанами и оккупантами произошла перестрелка.

Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров.

По его словам, местные слышали звуки выстрелов в районе поселка Мирное. Впоследствии выяснилось, что там произошло сражение между партизанами и российскими оккупантами.

“Потом кадыровцы ожидали помощи, когда "неожиданно" взорвалась их "Нива". Автомобиль сгорел. Число жертв устанавливается. Несмотря на все попытки оккупантов подавить или запугать движение сопротивления на оккупированных территориях, ликвидация врага происходила и будет происходить систематически”, — подчеркнул Иван Федоров.

Напомним, что СБУ успешно поразила немало российских кораблей с помощью своих морских дронов Sea Baby ("Морской малыш"). Теперь оккупанты боятся морских дронов, потому что им трудно противодействовать.

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