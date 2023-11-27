В Украине объявлена полномасштабная тревога

Пройдите в укрытие.
Сегодня, 27 ноября, в Украине объявлена воздушная тревога — "покраснели" все области.
По данным мониторинговых каналов, зафиксирован взлет МиГ-31К — носитель сверхзвуковой ракеты "Кинжал", представляющей угрозу всем регионам страны.
Не оставляйте укрытий до окончания воздушной тревоги.
Напомним, воздушные тревоги в Украине в последнее время стали длиннее. Они могут продолжаться до пяти часов. Дело в том, что российская армия отрабатывает дозаправку самолетов в воздухе. Таким образом, время пребывания вражеского МиГа в воздухе растет вдвое.
Читайте, что задумала Россия и можно ли не объявлять тревогу.
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