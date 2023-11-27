В Украине объявлена полномасштабная тревога

Сегодня, 27 ноября, в Украине объявлена воздушная тревога — "покраснели" все области.

По данным мониторинговых каналов, зафиксирован взлет МиГ-31К — носитель сверхзвуковой ракеты "Кинжал", представляющей угрозу всем регионам страны.

Не оставляйте укрытий до окончания воздушной тревоги.

Напомним, воздушные тревоги в Украине в последнее время стали длиннее. Они могут продолжаться до пяти часов. Дело в том, что российская армия отрабатывает дозаправку самолетов в воздухе. Таким образом, время пребывания вражеского МиГа в воздухе растет вдвое.

Читайте, что задумала Россия и можно ли не объявлять тревогу.

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