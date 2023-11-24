У Мелітополі пролунали потужні вибухи

У п'ятницю, 24 листопада, в тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області сталися вибухи. Деталі наразі невідомі.

Про це повідомив легітимний мер міста Іван Федоров.

"Мелітополь. Мешканці південної частини міста чують глухі вибухи", - йдеться у дописі мера.

За словами Федорова, після вибуху першого на кілька хвилин зник зв'язок. Наразі з'ясовуються деталі "бавовни".

Як повідомлялося, у Мелітополі окупанти отруїлися замовленою їжею з кафе. Частина з них загинули.

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