Як морози вплинуть на перебіг бойових дій: невтішний прогноз експерта

Взимку воювати в обороні і в наступі під час морозів дуже складно. Тому активні бойові дії, найімовірніше, припиняться і фокус буде зміщений на локальні удари та поліпшення тактичних позицій.

Таку думку висловив військовий експерт Михайло Жирохов у інтерв'ю Oboz.ua.

"Цивільні чиновники можуть заявляти все що завгодно. Проте війна в нас триває десять років, ми маємо досвід попередніх зим. Незважаючи на погодні умови, на те, яка зима за температурою, бойові дії взимку завжди суттєво зменшуються в активності. Тому що просто фізично воювати в обороні і в наступі під час морозів дуже і дуже важко", - каже експерт.

За його словами, активні бойові дії, які відбувалися влітку і восени, навряд чи будуть продовжуватися взимку в таких самих обсягах. Експерт припускає, що будуть якісь локальні удари ДРГ, буде поліпшення якихось тактичних позицій, удари артилерії по комунікаціях, по позиціях, але масштабних наступальних дій не буде. Тим більше, якщо йдеться про Запорізьку чи Херсонську області, де бойові дії розгортаються в степу.

"Це не Авдіївка, не Донбас, де щільна забудова, де можна вести вуличні бої, які не так сильно залежать від температури повітря. У степу зовсім інша ситуація. Не тільки в окопах, але й з позиції логістики. Допоки не промерзнуть дороги, допоки буде багнюка, говорити про активні бойові дії не варто. Ми бачили масу фото і відео, на яких колісна техніка просто не витягує того, що повинна. А гусеничної техніки у нас, на жаль, не так багато. Тому без комунікації, без логістики активно воювати й наступати не зовсім зручно", - пояснює Михайло Жирохов.

Зазначимо, що у свіжому звіті Інституту вивчення війни (ISW) аналітики стверджують, що попри дощову та снігову погоду і українські, і російські війська продовжують вести наступальні дії на сході та півдні України, однак обидві сторони відчувають труднощі з використанням безпілотників.

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