Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Росіяни хочуть побудувати новий логістичний шлях через Маріуполь

Автор
Юлія АбрамоваЮлія Абрамова
Дата публікації
Перегляди
455
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Росіяни хочуть побудувати новий логістичний шлях через Маріуполь

Росіяни хочуть побудутвати новий логістичний шлях через Маріуполь

Ворог активно шукає альтернативу Кримському мосту.

Росіяни мають на меті побудувати нове залізничне сполучення через тимчасово окупований Маріуполь для переміщення техніки та живої сили, тому залізниця є для них першочерговим стратегічним об'єктом.

Про це розповів депутат Маріупольської міськради Дмитро Забавін в інтерв'ю "24 Каналу".

Як пояснив Забавін, наразі проєкт на стадії розроблення.

"Залізниця повинна сполучити Росію із Кримом сухопутним коридором. За попередніми даними, маршрут буде проходити з Ростова через Маріуполь-Бердянськ далі Крим. Росіяни дійсно мають серйозний намір це побудувати. Але ж з урахуванням того, що вся територія Маріупольського, Волноваського, Новоазовського районів у зоні впливу української "бавовни". Тобто, цей логістичний напрямок має можливість прострілюватися", – сказав депутат Маріупольської міськради.

Водночас він заявив, що окупантам навряд вдасться у такий спосіб закрити потреби на полі бою, однак іншого варіанту для них немає, адже маршрут через Новоазовськ-Маріуполь-Бердянськ не дозволяє їм перекидати озброєння. Тому ворогу необхідне інше залізничне сполучення через Маріуполь. Припустимо, у кінцевому результаті воно не матиме успіху.

Окупаційна влада своєю чергою вважає, що залізничне сполучення від Якимівки до Ростова через Бердянськ і Маріуполь дозволить убезпечити рух від обстрілів Сил оборони.

Гауляйтер Запорізької області Євгєній Балицький заявив, що будівництво залізниці вже розпочалося.

"Другий проєкт, будівництво якого вже розпочато з боку Донецька – це залізниця, яка проходитиме від Якимівки до Ростова через Бердянськ і Маріуполь. Проєкт вже розпочато. Якимівка розташована нижче Мелітополя на південному заході, це якраз залізничний вузол, з якого піде будівництво", – сказав Балицький.

Росіяни сподіваються побудувати хоча б одну залізничну колію, щоб розв'язати військове питання. 

"Вирішується питання вивезення зерна на континент, вивезення залізної руди, металолому, вугілля та багатьох елементів, які нам сьогодні треба пов'язати з великою землею. Тому що їздити через Кримський міст не лише далеко, а ще й сьогодні міст є об'єктом підвищеної небезпеки", – додав гауляйтер Запоріжжя.

Тим часом в окупованому Маріуполі зледеніли дороги через прорив водогонів. Там  не вистачає ані техніки, яку загарбники самі ж знищили, ані співробітників комунальних закладів.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
455
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація