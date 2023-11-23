Росіяни хочуть побудувати новий логістичний шлях через Маріуполь

Росіяни мають на меті побудувати нове залізничне сполучення через тимчасово окупований Маріуполь для переміщення техніки та живої сили, тому залізниця є для них першочерговим стратегічним об'єктом.

Про це розповів депутат Маріупольської міськради Дмитро Забавін в інтерв'ю "24 Каналу".

Як пояснив Забавін, наразі проєкт на стадії розроблення.

"Залізниця повинна сполучити Росію із Кримом сухопутним коридором. За попередніми даними, маршрут буде проходити з Ростова через Маріуполь-Бердянськ далі Крим. Росіяни дійсно мають серйозний намір це побудувати. Але ж з урахуванням того, що вся територія Маріупольського, Волноваського, Новоазовського районів у зоні впливу української "бавовни". Тобто, цей логістичний напрямок має можливість прострілюватися", – сказав депутат Маріупольської міськради.

Водночас він заявив, що окупантам навряд вдасться у такий спосіб закрити потреби на полі бою, однак іншого варіанту для них немає, адже маршрут через Новоазовськ-Маріуполь-Бердянськ не дозволяє їм перекидати озброєння. Тому ворогу необхідне інше залізничне сполучення через Маріуполь. Припустимо, у кінцевому результаті воно не матиме успіху.

Окупаційна влада своєю чергою вважає, що залізничне сполучення від Якимівки до Ростова через Бердянськ і Маріуполь дозволить убезпечити рух від обстрілів Сил оборони.

Гауляйтер Запорізької області Євгєній Балицький заявив, що будівництво залізниці вже розпочалося.

"Другий проєкт, будівництво якого вже розпочато з боку Донецька – це залізниця, яка проходитиме від Якимівки до Ростова через Бердянськ і Маріуполь. Проєкт вже розпочато. Якимівка розташована нижче Мелітополя на південному заході, це якраз залізничний вузол, з якого піде будівництво", – сказав Балицький.

Росіяни сподіваються побудувати хоча б одну залізничну колію, щоб розв'язати військове питання.

"Вирішується питання вивезення зерна на континент, вивезення залізної руди, металолому, вугілля та багатьох елементів, які нам сьогодні треба пов'язати з великою землею. Тому що їздити через Кримський міст не лише далеко, а ще й сьогодні міст є об'єктом підвищеної небезпеки", – додав гауляйтер Запоріжжя.

Тим часом в окупованому Маріуполі зледеніли дороги через прорив водогонів. Там не вистачає ані техніки, яку загарбники самі ж знищили, ані співробітників комунальних закладів.

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