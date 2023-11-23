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Россияне хотят построить новый логистический путь через Мариуполь

Автор
Юлия АбрамоваЮлия Абрамова
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Россияне хотят построить новый логистический путь через Мариуполь

Россияне хотят построить новый логистический путь через Мариуполь

Враг активно ищет альтернативу Крымскому мосту.

Целью России является построение нового железнодорожного сообщения через временно оккупированный Мариуполь для перемещения техники и живой силы, поэтому железная дорога является для них первоочередным стратегическим объектом.

Об этом рассказал депутат Мариупольского горсовета Дмитрий Забавин в интервью "24 каналу".

Как пояснил Забавин, в настоящее время проект находится на стадии разработки.

"Железная дорога должна соединить Россию с Крымом сухопутным коридором. По предварительным данным, маршрут будет проходить из Ростова через Мариуполь-Бердянск дальше Крым. Россияне действительно намерены это построить. Но ведь с учетом того, что вся территория Мариупольского, Волновахского, Новоазовского районов в зоне влияния украинской "бавовны". То есть, это логистическое направление имеет возможность простреливаться", – сказал депутат Мариупольского горсовета.

В то же время, он заявил, что оккупантам вряд ли удастся таким образом закрыть потребности на поле боя, однако другого варианта для них нет, ведь маршрут через Новоазовск-Мариуполь-Бердянск не позволяет им опрокидывать вооружение. Поэтому врагу необходимо другое железнодорожное сообщение через Мариуполь. Предположим, в конечном итоге оно не будет иметь успеха.

Оккупационные власти в свою очередь считают, что железнодорожное сообщение от Акимовки до Ростова через Бердянск и Мариуполь позволит обезопасить движение от обстрелов Сил обороны.

Гауляйтер Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что строительство железной дороги уже началось.

"Второй проект, строительство которого уже начато со стороны Донецка – это железная дорога, которая будет проходить от Акимовки до Ростова через Бердянск и Мариуполь. Проект уже начат. Акимовка расположена ниже Мелитополя на юго-западе, это как раз железнодорожный узел, из которого уйдет строительство", – сказал Балицкий.

Россияне надеются построить хотя бы один железнодорожный путь, чтобы решить военный вопрос.

"Решается вопрос вывоза зерна на континент, вывоз железной руды, металлолома, угля и многих элементов, которые нам сегодня нужно связать с большой землей. Потому что ездить через Крымский мост не только далеко, но и сегодня мост является объектом повышенной опасности", – добавил гауляйтер Запорожья.

Тем временем в оккупированном Мариуполе обледенели дороги из-за прорыва водопроводов. Там не хватает ни техники, которую захватчики сами уничтожили, ни сотрудников коммунальных заведений.

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Дата публикации
Просмотры
455
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