Россияне хотят построить новый логистический путь через Мариуполь

Целью России является построение нового железнодорожного сообщения через временно оккупированный Мариуполь для перемещения техники и живой силы, поэтому железная дорога является для них первоочередным стратегическим объектом.

Об этом рассказал депутат Мариупольского горсовета Дмитрий Забавин в интервью "24 каналу".

Как пояснил Забавин, в настоящее время проект находится на стадии разработки.

"Железная дорога должна соединить Россию с Крымом сухопутным коридором. По предварительным данным, маршрут будет проходить из Ростова через Мариуполь-Бердянск дальше Крым. Россияне действительно намерены это построить. Но ведь с учетом того, что вся территория Мариупольского, Волновахского, Новоазовского районов в зоне влияния украинской "бавовны". То есть, это логистическое направление имеет возможность простреливаться", – сказал депутат Мариупольского горсовета.

В то же время, он заявил, что оккупантам вряд ли удастся таким образом закрыть потребности на поле боя, однако другого варианта для них нет, ведь маршрут через Новоазовск-Мариуполь-Бердянск не позволяет им опрокидывать вооружение. Поэтому врагу необходимо другое железнодорожное сообщение через Мариуполь. Предположим, в конечном итоге оно не будет иметь успеха.

Оккупационные власти в свою очередь считают, что железнодорожное сообщение от Акимовки до Ростова через Бердянск и Мариуполь позволит обезопасить движение от обстрелов Сил обороны.

Гауляйтер Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что строительство железной дороги уже началось.

"Второй проект, строительство которого уже начато со стороны Донецка – это железная дорога, которая будет проходить от Акимовки до Ростова через Бердянск и Мариуполь. Проект уже начат. Акимовка расположена ниже Мелитополя на юго-западе, это как раз железнодорожный узел, из которого уйдет строительство", – сказал Балицкий.

Россияне надеются построить хотя бы один железнодорожный путь, чтобы решить военный вопрос.

"Решается вопрос вывоза зерна на континент, вывоз железной руды, металлолома, угля и многих элементов, которые нам сегодня нужно связать с большой землей. Потому что ездить через Крымский мост не только далеко, но и сегодня мост является объектом повышенной опасности", – добавил гауляйтер Запорожья.

Тем временем в оккупированном Мариуполе обледенели дороги из-за прорыва водопроводов. Там не хватает ни техники, которую захватчики сами уничтожили, ни сотрудников коммунальных заведений.

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