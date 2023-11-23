Римского императора официально признали трансгендером

Правителя Рима Элагабала будут называть "она", поскольку в классических текстах утверждается, что император просил, чтобы его называли "леди".

В британском музее Северного Хартфордшира официально признали трансгендером римского императора Элегабала, правившего в третьем веке нашей эры.

Как сообщает The Telegraph, музейщики заявили, что будут "чувствительны" к вероятным предпочтениям правителя Элагабала.

К императору решили относиться как к трансгендерной женщине и называть "она", поскольку в классических текстах утверждается, что император просил, чтобы его называли леди.

В частности, речь идет о сообщениях римского хрониста Кассия Диона, который писал, что Элагабала "называли женой, владычицей и царицей".

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В то же время историки отмечают, что Кассий Дион служил императору Александру Северу, занявшему трон после убийства Элагабала, поэтому, вероятно, девиантное поведение предшественника служило как оправдание для его убийства.

Профессор Кристиан Лаэс, классик Манчестерского университета, считает, что древние рассказы о жизни императора не следует воспринимать буквально.

"Большинство из них связано с аристократическим и сенатским презрением к восточному происхождению и верованиям императора. Что касается трансов, то, конечно, римляне никогда не рассматривали их как категорию. Но остается фактом, что во времена бед и кризисов так называемые нарушители сексуальных норм" становились крайними", – говорит он.

Как бы там ни было, но на выставках музея с серебряным динарием, отчеканенным во времена правления Элагабала, правившего Римом с 218 года нашей эры до его убийства в возрасте 18 лет в 222 году нашей эры, римского императора будут называть местоимением "она".

Напомним, древнюю золотую монету, найденную еще 300 лет назад, считали фальшивкой, а императора Спонсиана I, изображенного на ней – вымышленным персонажем. Однако теперь исследователи обнаружили, что и то, и другое – подлинное, а вычеркнутый из истории римский император действительно существовал.

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