Римського імператора офіційно визнали трансгендером

Правителя Риму Елагабала називатимуть “вона”, оскільки у класичних текстах стверджується, що імператор просив, щоб його називали “леді”.

У британському музеї Північного Хартфордширу офіційно визнали трансгендером римського імператора Елегабала, який правив у третьому столітті нашої ери.

Як повідомляє The Telegraph, музейники заявили, що будуть "чутливими" до ймовірних уподобань правителя Елагабала.

До імператора вирішили ставитися як до трансгендерної жінки і називати "вона", оскільки у класичних текстах стверджується, що імператор просив, щоб його називали “леді”.

Зокрема, йдеться про повідомлення римського хроніста Кассія Діона, який писав, що Елагабала “називали дружиною, володаркою та царицею”.

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Водночас історики відзначають, що Кассій Діон служив імператору Александру Северу, який зайняв трон після вбивства Елагабала, тому, ймовірно, його девіантна поведінка служила як виправдання для його вбивства.

Професор Крістіан Лаес, класик Манчестерського університету, вважає, що стародавні розповіді про життя імператора не слід сприймати буквально.

"Більшість із них пов’язана з аристократичним і сенатським презирством до східного походження і вірувань імператора. Що стосується трансів, то, звичайно, римляни ніколи не розглядали їх як категорію. Але залишається фактом, що в часи бід і криз так звані порушники сексуальних норм ставали крайніми", – каже він.

Хай там як, але на виставках із срібним динарієм, викарбуваним за часів правління Елагабала, який правив Римом з 218 року нашої ери до його вбивства у віці 18 років у 222 році нашої ери, римського імператора будуть називаьти займенником “вона”.

Нагадаємо, стародавню золоту монету, знайдену ще 300 років тому, вважали фальшивкою, а імператора Спонсіана I, зображеного на ній - вигаданим персонажем. Однак тепер дослідники виявили, що і те, й інше - справжнє, а викреслений з історії римський імператор дійсно існував.

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