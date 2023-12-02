Що відбувається після штурму: бійці 3-ї ОШБр показали пекло під Бахмутом

Українські бійці третьої окремої штурмової бригади показали драматичні кадри, зняті під артилерійським та мінометним обстрілом ворога – закріплення на позиціях після штурмових дій під Бахмутом.

На кадрах робота в складних бойових умовах на підступах до села Андріївка.

Бійці бригади перебувають під шквальним ворожим вогнем – окопи криє артилерія та міномети ворога, з неба інтенсивно працюють дрони зі скидами та fpv. Снаряди розриваються впритул.

"Розриви снарядів впритул, зграї ворожих дронів зі скидами та поранення побратимів, яких попри все змушуєш боротися за життя. Справжнє пекло війни в окопах сходу та наша ціна за звільнені землі", - коментують військові.

На відео зафіксовано, як штурмовики з окопів прориваються до американського гусеничного бронетранспортеру М113, який доправивна зміну нову групу бійців, які мають тримати позиції. Бронемашина має забрати штурмовиків з поля бою, але виходить з ладу і не рушає з місця. Бійці змушені швидко залишити М113 і сховатися від обстрілу.

Частина воїнів отримує поранення, зокрема ураження зазнає і боєць, чия камера фіксує перебіг подій.

Попри надзвичайно щільний ворожий обстріл, в умовах якого довелося працювати, – штурмовики виконують поставлене завдання: позиції вдається втримати й закріпитися на них.

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