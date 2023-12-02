Оля Полякова в розовом купальнике похвасталась стройной фигурой в Африке

Артистка поделилась видео, которое сняла ее дочь.
Украинская певица Оля Полякова поделилась с поклонниками видео, где предстала в розовом сплошном купальнике.
Артистка в ролике бегает океаном, лежит на песке и позирует в океанских волнах. Как ранее рассказывала Полякова, она со старшей дочерью, 18-летней Марией отдыхает на Занзибаре в Африке, где и было снято видео. Оператором этого ролика, кстати, выступила Маша:
"Когда дочь – лучший оператор! А вы заставляете детей работать на вас?" – поинтересовалась у подписчиков Полякова.
Впрочем, далеко не все пользователи Instagram поняли такой контент от певицы. Люди раскритиковали решение Поляковой делиться таким видео, когда в стране полномасштабная война:
- Ну есть у тебя возможность так отдыхать, отдыхай, но зачем это все выкладывать в Сеть?
- Ничего личного, но зачем все это выставлять в такое время... Больно за тех, кто по колено в грязи защищает нас
- Отдыхать – это всегда хорошо. Но выкладывать свой отдых сейчас не стоит. Потому что это раздражает людей. Их можно понять
- Зачем раздражать людей в такое тяжелое время! Сейчас все уставшие и озлобленные! Заработала, – хорошо! Отдыхай потихоньку и все!
Напомним, ранее своей фигурой во время отдыха похвасталась и дочь Оли Поляковой Мария. Девушка в купальнике позировала возле пальмы.
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