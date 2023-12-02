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Оля Полякова в розовом купальнике похвасталась стройной фигурой в Африке

Оля Полякова в розовом купальнике похвасталась стройной фигурой в Африке

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
668
Время на прочтение
2 мин
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Оля Полякова в розовом купальнике похвасталась стройной фигурой в Африке

Оля Полякова / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Артистка поделилась видео, которое сняла ее дочь.

Украинская певица Оля Полякова поделилась с поклонниками видео, где предстала в розовом сплошном купальнике.

Артистка в ролике бегает океаном, лежит на песке и позирует в океанских волнах. Как ранее рассказывала Полякова, она со старшей дочерью, 18-летней Марией отдыхает на Занзибаре в Африке, где и было снято видео. Оператором этого ролика, кстати, выступила Маша:

"Когда дочь – лучший оператор! А вы заставляете детей работать на вас?" – поинтересовалась у подписчиков Полякова.

Оля Полякова в купальнике похвасталась фигурой в волнах океана

Оля Полякова в купальнике похвасталась фигурой в волнах океана

Впрочем, далеко не все пользователи Instagram поняли такой контент от певицы. Люди раскритиковали решение Поляковой делиться таким видео, когда в стране полномасштабная война:

  • Ну есть у тебя возможность так отдыхать, отдыхай, но зачем это все выкладывать в Сеть?
  • Ничего личного, но зачем все это выставлять в такое время... Больно за тех, кто по колено в грязи защищает нас
  • Отдыхать – это всегда хорошо. Но выкладывать свой отдых сейчас не стоит. Потому что это раздражает людей. Их можно понять
  • Зачем раздражать людей в такое тяжелое время! Сейчас все уставшие и озлобленные! Заработала, – хорошо! Отдыхай потихоньку и все!

Напомним, ранее своей фигурой во время отдыха похвасталась и дочь Оли Поляковой Мария. Девушка в купальнике позировала возле пальмы.

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Дата публикации
Просмотры
668
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