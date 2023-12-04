РФ в очередной раз атаковала Харьковщину "Шахедами": куда попали

В Харьковской области зафиксированы попадания по объектам гражданской инфраструктуры.

Российские оккупанты вечером 4 декабря запустили несколько групп "Шахедов" в Харьковской области.

Об этом сообщили Воздушные силы в Telegram.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов уточнил, что под ударом "Шахедов" – Изюмский и Чугуевский районы.

"Есть попадание по объектам гражданской инфраструктуры. Возникли несколько пожаров, в эту минуту (21:44 4 декабря. – Ред.) – без пострадавших. Экстренные службы работают на местах. Находитесь в укрытиях к отбою воздушной тревоги", – отметил Синегубов. .

Ранее спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко сообщил, что на границе с Харьковской областью фиксируют значительную активность врага.

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