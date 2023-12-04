Категория
Война
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

РФ в очередной раз атаковала Харьковщину "Шахедами": куда попали

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
Дата публикации
Просмотры
180
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
РФ в очередной раз атаковала Харьковщину "Шахедами": куда попали

Сбитый "шахед"/Фото иллюстративное

В Харьковской области зафиксированы попадания по объектам гражданской инфраструктуры.

Российские оккупанты вечером 4 декабря запустили несколько групп "Шахедов" в Харьковской области.

Об этом сообщили Воздушные силы в Telegram.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов уточнил, что под ударом "Шахедов" – Изюмский и Чугуевский районы.

"Есть попадание по объектам гражданской инфраструктуры. Возникли несколько пожаров, в эту минуту (21:44 4 декабря. – Ред.) – без пострадавших. Экстренные службы работают на местах. Находитесь в укрытиях к отбою воздушной тревоги", – отметил Синегубов. .

Ранее спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко сообщил, что на границе с Харьковской областью фиксируют значительную активность врага.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
180
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация