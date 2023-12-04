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РФ вкотре атакувала Харківщину "Шахедами": куди поцілили

Автор
Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
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РФ вкотре атакувала Харківщину "Шахедами": куди поцілили

Збитий "шахед" / Фото ілюстративне

На Харківщині зафіксовані влучання по об‘єктах цивільної інфраструктури.

Російські окупанти увечері 4 грудня запустили кілька груп "Шахедів" у Харківській області. 

Про це повідомили Повітряні сили у Telegram.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, що під ударом "Шахедів" – Ізюмський та Чугуївський райони.

"Є влучання по об‘єктах цивільної інфраструктури. Виникли кілька пожеж, на цю хвилину (21:44 4 грудня. – Ред.) – без постраждалих. Екстрені служби працюють на місцях. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги", – зазначив Синєгубов.

Раніше речник Держприкордонслужби Андрій Демченко повідомив, що на кордоні з Харківською областю фіксують значну активність ворога.

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Перегляди
180
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