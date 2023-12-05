У США назвали досягнення українського контрнаступу

У Вашингтоні наголошують, що під час літнього контрнаступу Збройні сили України досягли значних результатів.

Про це в інтерв'ю "РБК-Україна" заявив офіційний представник Держдепартаменту США Денієл Сайзек.

"Що стосується контрнаступу, Україна повернула собі територію та відкрила морські шляхи. Це значне досягнення. Українські військові діяли дуже мужньо", - наголосив американський політик.

За його словами, між урядами США та України продовжуються постійні контакти. Зокрема, щодо ситуації на фронті.

"Наша держава отримує інформацію про те, що відбувається прямо від президента Зеленського. Ми розуміємо, що це важка ситуація. Проте уряд США вважає, що збройні сили України вже показували свої здібності. І зараз треба думати про те, що буде далі", - додав він.

Сайзек зауважує: уряд США розуміє, що контрнаступ був дуже важким, а оборона дається легше. Разом з тим, каже він, Вашингтон "збирається і надалі підтримувати Україну".

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський, коментуючи контрнаступ, заявив, що хотілося б більших результатів. За його словами, Київ не досягнув бажаних результатів. Втім, для бажаних результатів не вистачає сил.

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