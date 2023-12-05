В Севастополе громко – раздаются взрывы

В Крыму снова раздаются звуки взрывов.

В центральной части оккупированного Севастополя утром 5 декабря слышны громкие звуки взрывов.

Об этом пишет "Крым. Реалии".

Как рассказал корреспондент, звуки похожи на взрывы или выстрелы из артиллерийских орудий.

"Доносятся ориентировочно из района Казачьей бухты, где неподалеку расположен полигон "Казачий" 810-й отдельной бригады морской пехоты РФ", — говорится в сообщении.

Российские власти и военные ситуацию пока не комментировали.

В ночь на 5 декабря в Керчи, Феодосии и Старом Крыму были слышны взрывы. Минобороны РФ заявило, что в целом Крым атаковали 41 беспилотник.

На днях в Севастополе партизанское движение "АТЕШ" проникло в 810-ю бригаду морской пехоты России. Агенту удалось разведать данные о военной технике и личном составе, несущем службу на контрольно – техническом пункте.

Напомним, в ФСБ рассказали интересные детали о диверсантках, отравивших оккупантов в Крыму.

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