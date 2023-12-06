На Хмельниччині під час тривоги пролунали вибухи

Місцевих жителів закликають перебувати у безпечних місцях.
У Хмельницькій області під час повітряної тривоги пролунали вибухи — місцева влада заявила про роботу сил протиповітряної оборони.
Про це заявив перший заступник очільника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.
"Жителі Хмельницького району могли чути звуки вибухів. Працюють сили ППО", - написав він.
Крім того, посадовець закликав жителів регіону залишатися в укриттях до завершення тривоги.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що армія РФ безпілотниками атакувала Львівщину, що відомо про "приліт".
Крім того, ми раніше інформували, що вночі РФ атакувала дронами і ракетами, скільки повітряних цілей вдалося знищити.
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