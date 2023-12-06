До них краще не торкатися руками: які 5 найбрудніших місць у літаку

Цікаві факти про подорож на літаку, про які ви точно не знали.

У світі мільйон літаків виконують рейси, інколи практично без зупинки. І хоча спеціальні бригади прибиральників роблять все можливе, щоб почистити кожне сидіння до прибуття наступних пасажирів, іноді речі можуть бути упущені або залишатися трохи брудними від рейсу до рейсу.

Видання Travel + Leisure назвало 5 найбрудніших місць у літаку. Хоча поки що авіапростір над Україною закритий, сподіваємося, що після перемоги ці поради стануть корисними нашим читачам.

Картки з інструкціями з безпеки

Найбрудніше місце в літаку – це інструкція з техніки безпеки в кишені сидіння", – розповіла стюардеса і блогер Жозефіна Ремо. І хоча Ремо зазначає, що відкидні столики перед сидіннями зазвичай протираються, картки з інструкціями – ні.

"Отже, закінчивши читати інструкції з техніки безпеки, обов’язково нанесіть трохи дезінфікуючого засобу на руки – або, що ще краще, протріть картку з інструкціями вологою серветкою, щоб уберегти себе та майбутніх пасажирів від будь-яких мікробів", – радять у виданні.

Верхні полиці для багажу

Крім того, за словами Ремо, важливо або протирати, або використовувати ганчірку, щоб відкрити верхні багажні відділення, оскільки до них "торкається багато людей" і їх "рідко чистять".

Після того, як ви закінчите завантажувати ручну поклажу, просто скористайтеся дезінфікуючим засобом для рук ще раз.

Відкидні столики

"Пасажири зазвичай знають, що літаки просочені брудом, але підноси виходять за рамки", – розповіла стюардеса з більш ніж двадцятирічним досвідом роботи Сью Фогвелл. Вона радить ретельно витерти серветкою стіл, особливо перед їжею.

Чохли на сидіння

"Чохли на сидіннях не завжди замінюють або чистять", — додала Фогвелл, пояснюючи, що їх замінять або почистять, лише якщо про них повідомили. Але це відбувається не завжди. "Не про кожну подію повідомляється, оскільки це може призвести до затримки рейсу", — сказала вона.

Дверні ручки до туалету

"Туалети регулярно чистять, а замки і дверні ручки – ні", – пояснила Ремо. Тому після відвідування вбиральні вона радить скористатися санітайзером.

Раніше повідомлялося, що блогер розбив літак заради переглядів на YouTube.

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