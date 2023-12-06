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"Південь" – в ударі: ЗСУ показали відео протиповітряного бою та знищення ворожих "Шахедів"

Автор
Юлія АбрамоваЮлія Абрамова
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"Південь" – в ударі: ЗСУ показали відео протиповітряного бою та знищення ворожих "Шахедів"

Знищення дронів ворога Фото: скірн відео командувача Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенанта Миколи Олещука

На відео можна побачити знищення ударних дронів на півдні України. 

Командувач Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Микола Олещук оприлюднив відео знищення ударних БпЛА на півдні України. 

Про це йшлося в його дописі в Telegram.

"Знищують усе – і ворожі літаки, і ударні дрони! Дякую усім причетним за роботу", – написав Олещук.

На відео можна побачити знищення ударних дронів на півдні України. 

"Продовжуємо протиповітряний бій по "Шахедах". Результати – зранку! Вірте в ППО, вірте в Збройні Сили України", – додав Микола Олещук.

Раніше українські військові знищили російський бомбардувальник Су-24М. Літак в районі острова Зміїний під прикриттям винищувача Су-30СМ намагався вдарити по півдню Одещини. 

Тим часом РФ готує масований обстріл України. В матеріалі ТСН.ua йдеться про дату й подробиці про можливу атаку.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: НЕБЕЗПЕЧНА ДАТА! Стало відомо, коли Росія може завдати масованого удару по Україні!

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Дата публікації
Перегляди
175
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