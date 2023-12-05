ЗСУ ліквідували російський бомбардувальник Су-24М: деталі

Українські військові знищили російський бомбардувальник Су-24М. Ворожу техніку ліквідовано в районі острова Зміїний.

Про це повідомив командувач Повітряних сил Збройних Сил України Микола Олещук.

Що відомо

Як відзначив командувач, російський бомбардувальник Су-24М в районі острова Зміїний під прикриттям винищувача Су-30СМ намагався завдати ракетно-бомбового удару по півдню Одещини. Успішну операцію провело повітряне командування "Південь". Внаслідок потужних дій українського зенітного ракетного підрозділу ворожа "сушка" відправилася туди ж, куди й раніше російський корабель.

"Схоже, крейсер "Москва" скоро стане авіаносцем!", – підсумував командувач ПС ЗСУ.

Раніше йшлося про те, що українські захисники останнім часом збивають дедалі більше російських літаків, як от Су-25. У Повітряних силах зауважили, що це вдається завдяки досвіду, інноваціям й розвідці.

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