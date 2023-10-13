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ЗСУ "мінуснули" ще один ворожий літак Су-25

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
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ЗСУ "мінуснули" ще один ворожий літак Су-25

ЗСУ ліквідували Су-25

Українські воїни продовжують завдавати втрат окупантам, зокрема в техніці.

Сьогодні, 13 жовтня, наші захисники знищили черговий російський літак. Йдеться про винищувач Су-25. 

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Такі новини від Збройних Сил не можуть не тішити. Чим більше втрат у техніці зазнаватимуть окупанти, тим менше у них буде можливостей завдавати шкоди українським бійцям та цивільному населенню.

Раніше у Краснодарському краї Росії в Азовське море впав штурмовик окупантів Су-25. Пілот загинув.

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Дата публікації
Перегляди
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