ЗСУ "мінуснули" ще один ворожий літак Су-25

Сьогодні, 13 жовтня, наші захисники знищили черговий російський літак. Йдеться про винищувач Су-25.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Такі новини від Збройних Сил не можуть не тішити. Чим більше втрат у техніці зазнаватимуть окупанти, тим менше у них буде можливостей завдавати шкоди українським бійцям та цивільному населенню.

Раніше у Краснодарському краї Росії в Азовське море впав штурмовик окупантів Су-25. Пілот загинув.

Читайте також: