ВСУ "минунули" еще один вражеский самолет Су-25

Украинские воины продолжают наносить урон оккупантам, в частности в технике.
Сегодня, 13 октября, наши защитники уничтожили очередной российский самолет. Речь идет об истребителе Су-25.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
Такие новости от Вооруженных Сил не могут не радовать. Чем больше потерь в технике будут нести оккупанты, тем меньше у них будет возможностей наносить ущерб украинским бойцам и гражданскому населению.
Ранее в Краснодарском крае России в Азовское море упал штурмовик кафиров Су-25. Пилот погиб.
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