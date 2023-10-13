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ВСУ "минунули" еще один вражеский самолет Су-25

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
Дата публикации
Просмотры
3893
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ВСУ "минунули" еще один вражеский самолет Су-25

ВСУ ликвидировали Су-25

Украинские воины продолжают наносить урон оккупантам, в частности в технике.

Сегодня, 13 октября, наши защитники уничтожили очередной российский самолет. Речь идет об истребителе Су-25.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Такие новости от Вооруженных Сил не могут не радовать. Чем больше потерь в технике будут нести оккупанты, тем меньше у них будет возможностей наносить ущерб украинским бойцам и гражданскому населению.

Ранее в Краснодарском крае России в Азовское море упал штурмовик кафиров Су-25. Пилот погиб.

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Дата публикации
Просмотры
3893
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