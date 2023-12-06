В Хмельницкой области во время тревоги раздались взрывы

Местных жителей призывают находиться в безопасных местах.
В Хмельницкой области во время воздушной тревоги раздались взрывы — местные власти заявили о работе сил противовоздушной обороны.
Об этом заявил первый заместитель главы Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин.
"Жители Хмельницкого района могли слышать звуки взрывов. Работают силы ПВО", – написал он.
Кроме того, чиновник призвал жителей региона оставаться в укрытиях до завершения тревоги.
Напомним, ранее сообщалось, что армия РФ беспилотниками атаковала Львовщину, что известно о "прилете".
Кроме того, мы ранее информировали, что ночью РФ атаковала дронами и ракетами, сколько воздушных целей удалось уничтожить.
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