В Хмельницкой области во время тревоги раздались взрывы

В Хмельницкой области во время воздушной тревоги раздались взрывы — местные власти заявили о работе сил противовоздушной обороны.

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Об этом заявил первый заместитель главы Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин.

"Жители Хмельницкого района могли слышать звуки взрывов. Работают силы ПВО", – написал он.

Кроме того, чиновник призвал жителей региона оставаться в укрытиях до завершения тревоги.

Напомним, ранее сообщалось, что армия РФ беспилотниками атаковала Львовщину, что известно о "прилете".

Кроме того, мы ранее информировали, что ночью РФ атаковала дронами и ракетами, сколько воздушных целей удалось уничтожить.

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