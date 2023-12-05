В Одессе слышны взрывы: что известно

Враг атакует город чуть ли не каждый день.

Вечером 5 декабря в Одессе раздались звуки взрывов. Отмечается, что работает ПВО.

Об этом пишет "Думская".

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В Воздушных силах сообщили, что зафиксировано движение ударных БПЛА в направлениях Южного и Коблева. Впоследствии отметили, что в Одессу двигаются еще две группы дронов.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер призвал жителей города не пренебрегать сигналом воздушной тревоги и находиться в укрытиях к отбою.

Напомним, ночью 2 декабря российские оккупанты атаковали беспилотниками. Shahed Одесская область. Произошло попадание в инфраструктурный объект на территории региона.

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