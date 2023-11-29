В Одесской области разблокированы все дороги

В среду, 29 ноября, Одесской области полностью разблокированы ограничения на дорогах, которые вводили из-за непогоды.

Об этом сообщила Служба восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области.

"С 08:00 часов утра 29 ноября сняты ограничения по всей протяженности автомобильной дороги Одесса – Кучурган", -

Ограничение движения для всех транспортных средств сняли на трассе М-16 Одесса – Кучурган (на Кишиневе). Также ранее открыли дороги для всего транспорта:

М-15 Одесса – Рени (на Бухарест);

М-05 Киев – Одесса;

М-28 Одесса – Южный (объезд Одессы).

Состояние проезда по дорогам государственного значения можно узнать на круглосуточной "горячей линии": +38 067 400 60 80.

Напомним, в воскресенье, 26 ноября, в Одесской области перекрыли движение на важных трассах. Причина – сильная метель, сугробы и гололедица на пути.

Кроме того, в Одесской области произошло массовые отключения света из-за непогоды. В частности, сложная ситуация была в Белгороде-Днестровском.

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