В Одесской области разблокированы все дороги

Ограничения вводили из-за непогоды.
В среду, 29 ноября, Одесской области полностью разблокированы ограничения на дорогах, которые вводили из-за непогоды.
Об этом сообщила Служба восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области.
"С 08:00 часов утра 29 ноября сняты ограничения по всей протяженности автомобильной дороги Одесса – Кучурган", -
Ограничение движения для всех транспортных средств сняли на трассе М-16 Одесса – Кучурган (на Кишиневе). Также ранее открыли дороги для всего транспорта:
- М-15 Одесса – Рени (на Бухарест);
- М-05 Киев – Одесса;
- М-28 Одесса – Южный (объезд Одессы).
Состояние проезда по дорогам государственного значения можно узнать на круглосуточной "горячей линии": +38 067 400 60 80.
Напомним, в воскресенье, 26 ноября, в Одесской области перекрыли движение на важных трассах. Причина – сильная метель, сугробы и гололедица на пути.
Кроме того, в Одесской области произошло массовые отключения света из-за непогоды. В частности, сложная ситуация была в Белгороде-Днестровском.