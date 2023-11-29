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В Одеській області розблокували всі дороги

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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В Одеській області розблокували всі дороги

Негода. / Фото: Associated Press

Обмеження вводили через негоду.

У середу,  29 листопада, Одеській області повністю розблокували обмеження на дорогах, які вводили через негоду.

Про це повідомила Служба відновлення та розвиток інфраструктури в Одеській області.

"Від 08:00 години ранку 29 листопада знято обмеження по всій протяжності автомобільної дороги Одеса - Кучурган", - 

Обмеження руху для всіх транспортних засобів зняли на трасі М-16 Одеса - Кучурган (на Кишинів). Також раніше відкрили дороги для всього транспорту:

  • М-15 Одеса - Рені (на Бухарест);
  • М-05 Київ - Одеса;
  • М-28 Одеса - Южне (об'їзд Одеси).

Стан проїзду дорогами державного значення можна дізнатися на цілодобовій "гарячій лінії": +38 067 400 60 80.

Нагадаємо, у неділю, 26 листопада, на Одещині перекрили рух на важливих трасах. Причина - сильна хуртовина, замети і ожеледиця на шляху.

Крім того, на Одещині сталося масові відключення світла через негоду. Зокрема, складна ситуація була у Білгород-Дністровському. 

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Дата публікації
Перегляди
61
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