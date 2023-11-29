В Одеській області розблокували всі дороги

У середу, 29 листопада, Одеській області повністю розблокували обмеження на дорогах, які вводили через негоду.

Про це повідомила Служба відновлення та розвиток інфраструктури в Одеській області.

"Від 08:00 години ранку 29 листопада знято обмеження по всій протяжності автомобільної дороги Одеса - Кучурган", -

Обмеження руху для всіх транспортних засобів зняли на трасі М-16 Одеса - Кучурган (на Кишинів). Також раніше відкрили дороги для всього транспорту:

М-15 Одеса - Рені (на Бухарест);

М-05 Київ - Одеса;

М-28 Одеса - Южне (об'їзд Одеси).

Стан проїзду дорогами державного значення можна дізнатися на цілодобовій "гарячій лінії": +38 067 400 60 80.

Нагадаємо, у неділю, 26 листопада, на Одещині перекрили рух на важливих трасах. Причина - сильна хуртовина, замети і ожеледиця на шляху.

Крім того, на Одещині сталося масові відключення світла через негоду. Зокрема, складна ситуація була у Білгород-Дністровському.

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