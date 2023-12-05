В Одесі чути вибухи: що відомо

Ввечері 5 грудня в Одесі пролунали звуки вибухів. Зазначається, що працює ППО.

Про це пише "Думская".

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У Повітряних силах повідомили, що зафіксовано рух ударних БпЛА в напрямках Южного та Коблева. Згодом відзначили, що на Одесу рухаються ще дві групи дронів.

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер закликав мешканців міста не нехтувати сигналом повітряної тривоги й перебувати в укриттях до відбою.

Нагадаємо, вночі 2 грудня російські окупанти атакували безпілотниками Shahed Одеську область. Сталося влучання в інфраструктурний об'єкт на території регіону.

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