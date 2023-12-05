Тремтіли вікна: у Києві лунали загадкові та гучні вибухи

У Києві вранці було чути гучні вибухи на лівому березі столиці. Про це повідомляють мешканці будинків, які проживають в районі станції метро "Лівобережна".

Зазначимо, що повітряна тривога у місті у цей час не була оголошена.

Від вибухів тряслися вікна

Місцеві повідомляють, що було чути до 10 гучних вибухів, від яких здригалося скло у вікнах квартир. Після цього гучні вибухи продовжилися, що дуже налякало людей.

До речі, інформації про планові роботи з вибухівкою або повідомлень про знищення боєприпасів за межами Києва з офіційних джерел не надходило.

Що кажуть у поліції?

Мешканці чули вибухи у районі з 9:30 до 10:00 години. Але і за годину в поліції Києва не змогли пояснити причини та характер вибухів, які чули люди.

Також у столичній поліції сайту ТСН.ua не змогли відповісти, чи надходила їм інформація про вибухи, лише порадили звернутися за роз’ясненнями до КМВА.

У Київській міській військовій адміністрації сайту ТСН.ua повідомили, що бойової роботи у місті не було.

Знімали кіно?

З власних джерел ТСН.ua дізнався, що у районі лівого берега проводилися зйомки кіно.

Можливо, вибухи на знімальному майданчику були надто потужними і їх почули мешканці прилеглих будинків. Але загрози для людей вони не становили.

Нагадаємо, СБУ затримала агента ФСБ, який скоригував ракетні удари по Києву напередодні 2023 року. Саме за його координатами 31 грудня 2022 року агресор завдав ракетного удару по одному із корпусів Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

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