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Дрожали окна: в Киеве раздавались загадочные и громкие взрывы

Автор
Александр МарущакАлександр Марущак
Дата публикации
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Дрожали окна: в Киеве раздавались загадочные и громкие взрывы

В Киеве слышали звуки, похожие на взрывы. Фото иллюстративное

Жители левого берега сообщают, что полчаса слышали звуки взрывов на улице.

В Киеве утром были слышны громкие взрывы на левом берегу столицы. Об этом сообщают жители домов, проживающих в районе станции метро "Левобережная".

Отметим, что воздушная тревога в городе не была объявлена.

От взрывов тряслись окна

Местные сообщают, что было слышно до 10 громких взрывов, от которых дрожали стекла в окнах квартир. После этого громкие взрывы продолжились, что очень испугало людей.

Кстати, информации о плановых работах со взрывчаткой или уведомления об уничтожении боеприпасов за пределами Киева из официальных источников не поступало.

Что говорят в полиции?

Жители слышали взрывы в районе с 9:30 до 10:00. Но и через час в полиции Киева не смогли объяснить причины и характер взрывов, которые слышали люди.

Также в столичной полиции сайту ТСН.ua затруднились ответить, поступала ли им информация о взрывах, только посоветовали обратиться за разъяснениями в КМВА.

В Киевской городской военной администрации сайту ТСН.ua сообщили, что боевой работы в городе не было.

Снимали кино?

Из своих источников ТСН.ua узнал, что в районе левого берега проводились съемки кино.

Возможно, взрывы на съемочной площадке были слишком мощными, и их услышали жители близлежащих домов. Но угрозы для людей они не представляли.

Напомним, СБУ задержала агента ФСБ, скорректировавшего ракетные удары по Киеву накануне 2023 года. Именно по его координатам 31 декабря 2022 года агрессор нанес ракетный удар по одному из корпусов Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

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Дата публикации
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