У Миколаєві пролунав вибух

Перед вибухом була оголошена повітряна тривога.
У Миколаєві ввечері, 8 грудня, пролунав потужний вибух.
Про це повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.
"Миколаїв. У місті було чути звук вибуху. З’ясовуємо", - повідомив він.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Харкові в ніч проти 8 грудня пролунала серія вибухів, після чого у місті оголосили Повітряну тривогу.
Крім того, ми раніше інформували, що у тимчасово окупованому Маріуполі у Центральному та Кальміуському районах пролунали вибухи.
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