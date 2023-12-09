Україна готується до нових наступальних операцій — Кулеба

Міністр зазначив, що війну заморожувати не можна, щоб не дати Москві накопичити сили для нової навали.

Збройна відсіч з боку українських військових не дає можливості російським агресорам проводити масштабне перегрупування.

Таку думку висловив голова Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба у публікації The Wall Street Journal.

Він зазначив, що будь-яка пауза у бойових діях буде використана Росією для нарощування військово потенціалу, щоб з новими силами піти у наступ на Україну.

"Єдиним результатом буде те, що Росія позбудеться втрат і проблем, з якими вона зіткнулася в Україні, і здійснить новий напад", - зазначив Кулеба.

Крім того, дипломат зазначив, що наразі Україна готує нові підрозділи для повернення наступальних та оборонних операції по всій лінії фронту.

"Ми налаштовуємо наші бригади на нові контрнаступальні та оборонні операції", - розповів міністр.

Нагадаємо, раніше військовий експерт Роман Світан заявив, що у Росії точно вистачить грошей та сил, щоб продовжувати війну довгий час, але це буде залежати від відрізка фронту.

Крім того, ми раніше інформували, що російська влада має намір провести мобілізацію після того, як Володимир Путін знову стане президентом Росії в березні 2024 року.

Читайте провідні новини дня: